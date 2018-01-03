أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاربعاء، ان طيارين اثنين لقيا حتفهما بعد تحطم مروحية بسبب عطل فني في سوريا، نهاية الشهر الماضي.

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واوضحت الوزارة في بيان أن "المروحية من طراز مي 24 التي سقطت يوم الأحد الماضي خلال رحلتها إلى مطار حماة لم تتعرض لأي إطلاق نار ولم يكن أي عامل خارجي سببا في تحطمها".

وتابعت الوزارة أن "سبب سقوط المروحية عطل فني تسبب بهبوطها بشكل حاد قبل 15 كم من المطار وعلى إثر ذلك لقي الطياران حتفهما وأصيب مهندس المروحية".

واشار البيان إلى أن "فريق البحث والإنقاذ على الفور نقل المهندس المصاب إلى مطار حميميم لتقديم الرعاية الصحية المناسبة".

وكانت مصادر معارضة تحدثت يوم الأحد، عن تحطم مروحية روسية في قرية التمك جنوب شرق قرية الشيخ علي كاسون شرقي حماة, مما ادى الى مقتل سبعة ضباط روس بينهم مسؤول كبير، مرجعة السقوط لخلل فني.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.

سيريانيوز