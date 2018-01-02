اجتاحت عاصفة ثلجية قوية ناتجة عن سوء الأحوال الجوية, يوم الاثنين, غرب فرنسا, ما أدى الى إجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم والتي شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي.

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وأفادت قناة "إنفو" الفرنسية، بأن الرياح الشديدة أدت إلى "اقتلاع أسقف منازل في بعض المناطق"، مشيرة إلى "السلطات أخلت 60 شخصاً من منازلهم".

من جهته, اعلن بيان صادر عن مديرية الأرصاد الجوية الفرنسية، نشرته وكالة (ا ف ب) أن "إعصارا ضرب منطقة بريتاني غرب فرنسا ووصلت سرعة الرياح بالمنطقة إلى 250 كيلو متر ".

وأشار البيان أنه "تم رفع درجة التحذير إلى اللون البرتقالي وهو أقل بدرجة واحدة فقط عن حالة الطوارئ".

وذكر أن أعمدة نقل الطاقة الكهربائية تأثرت بشكل سلبي جراء سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن 65 ألف منزل.

بدورها, قالت قالت شركة (إنيدي) التي تدير شبكة الطاقة الكهربائية في فرنسا إن العاصفة الثلجية (كارمن) تسببت في "انقطاع الكهرباء عن نحو 65 ألف منزل في منطقة بريتاني بغرب فرنسا."

وأضاف بيان للشركة، التي بعثت 1500 من موظفيها لإعادة الكهرباء، أن "العاصفة تتحرك الآن صوب مناطق بواتو شارنت وبايي دو لا لوار"

ويعد انقطاع الكهرباء على نطاق كبير في فرنسا أمرا نادرا, وتنتج الدولة ثلاثة أرباع ما تحتاجه من الكهرباء من الطاقة النووية.