أفادت تقارير إعلامية, يوم الثلاثاء, أن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر, زار مؤخرا قرى في جنوب لبنان ودعا اللاجئين السوريين للعودة إلى مدنهم وقراهم في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية, أن معلومات تحدثت عن زيارة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ​علي حيدر​ آخر الشهر الماضي، ضمت قرى جنوبية ومنها بلدة ​صريفا, ودعا ​اللاجئين السوريين​ وهم من حلب وحماة، إلى العودة إلى بلداتهم التي تشهد استقراراً".

وأضافت أن الوزير حيدر أكدّ على أن "الكثير من هؤلاء اللاجئين بدؤوا حزم أمتعتهم للعودة".



و أكد مصدر عسكري الزيارة من دون ذكر لقاء الوزير حيدر باللاجئين.



وأشارت إلى أنه في ​بلدة شبعا​ اللبنانية الواقعة في سفوح ​جبل الشيخ​ تتحضر مئات العائلات السورية للعودة إلى مناطقها في ​بيت جن​ في المقلب الآخر من الجهة المقابلة داخل ​الأراضي السورية​، المحاذية للجولان​ المحتل، بعدما نزحت منها خلال السنوات الماضية بفعل المعارك التي دارت بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

وكان مسلحو "جبهة النصرة" والفصائل الأخرى بدؤوا بالخروج يوم الجمعة, من مزرعة بيت جن إلى درعا و ادلب بموجب اتفاق مع الجيش النظامي, بعدما فقدوا السيطرة على مناطق قريبة في معارك عنيفة مع الجيش وحلفاؤه في كانون الأول الماضي.

ووثّق تقرير صادر في نهاية تشرين الثاني الماضي, عن الأمم المتحدة وجود 997,905 لاجئين سوريين مسجلين في لبنان، غالبيتهم من النساء والأطفال، مقارنة مع مليون و11 ألف و366 في كانون الأول 2016.

وتجري الأمم المتحدة مراجعات لأعداد اللاجئين السوريين في لبنان أربع مرات سنويا لتقييم الدعم الذي يحتاجون.

وغادر بين عامي 2011 و 2017، نحو 49 ألف لاجئ سوري لبنان في إطار برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين في دول أخرى، منها الولايات المتحدة والسويد وفرنسا، فيما غادر آخرون بمبادرات شخصية، ومنهم من اختار الهجرة إلى أوروبا بطرق غير شرعية محفوفة بالمخاطر سواء بالبر أو بقوارب المهربين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من 5 ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.

سيريانيوز