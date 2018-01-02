اتالانتا يفاجأ نابولي على ملعبه ويطيح به من ربع كأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

فاجأ أتالانتا مضيفه نابولي متصدر الدوري واطاح به من ربع نهائي كأس إيطاليا بفوزه 2-1 والتأهل الى نصف النهائي من ملعب السان باولو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكان نابولي هو الأخطر في صناعة الفرص في الشوط الأول من المباراة، وكانت أهم الفرص تسديدة كاييخون بيسراه من داخل منطقة الجزاء والتي أبعدها الحارس إلى ركنية، ثم الفرصة التي هيأها كاييخون لآدم أوناس داخل منطقة الجزاء ولكن الجزائري فشل في حسمها داخل المرمى.



وتقدم أتالانتا في النتيجة عبر كاستانيا، بعد كرة أرسلها المتألق أليخاندرو جوميز لكورنيليوس داخل منطقة الجزاء ثم تهيأت للجناح الأيمن الذي سددها بقوة داخل الشباك في الدقيقة 50.



ومن هجمة مرتدة استطاع أليخاندرو جوميز بمهارة مجهود فردي أن يُعاقب نابولي ويضيف الهدف الثاني ببراعة كبيرة بعد تخطي مدافع نابولي وتسديد كرة قوية سكنت شباك حارس نابولي لويس سيبي.



قلص ديريس ميرتنس النتيجة في الدقيقة 84، بعد كرة أرسلها له إنسينيي بيمناه داخل منطقة الجزاء وقابلها البلجيكي برأسية سكنت شباك اتلانتا، لكن هذا لم يكن كافياً للعودة في المباراة. سيريانيوز 2018-01-02 20:23:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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