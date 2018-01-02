عاد مانشستر سيتي إلى سكة الإنتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية، بفوزه على ضيفه واتفورد 3-1 الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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فبعد تعادل مفاجئ أمام كريستال بالاس 0-0 في الساعات الأخيرة من عام 2017، عاد فريق المدرب بيب غوارديولا ليحقق الانتصار وذلك على حساب ضيفه واتفورد.



وواصل سيتي ريادته للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 62 نقطة فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 25 في المركز العاشر.



وسجل رحيم سترلينغ الهدف الأول لفريقه بعد مرور أقل من دقيقة ثم أضاف لاعب واتفورد كريستيان كاباسيلي الهدف الثاني خطأ في مرمى فريقه 13، قبل أن يضيف أغويرو الثالث في الدقيقة 63.



أما هدف ضيف ملعب الاتحاد الوحيد فوقع عليه أندري غراي 82.