نجح المنتخب العُماني في بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه 1-0 على نظيره البحريني، ليواجه نظيره الإماراتي الذي تخطى العراق 4-2 بركلان الترجيح الثلاثاء في الدور نصف النهائي.

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ووفي نصف النهائي الأول، سجل هدف المباراة الوحيد لاعب البحرين مهدي عبد الجبار خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.



ويعد هذا هو التأهل الرابع للمنتخب العُماني إلى المباراة النهائية عقب أعوام 2004 و2007 و2009، ففي بطولة خليجي 17 في قطر عام 2004 صعد الأحمر العُماني إلى المباراة النهائية أمام صاحب الأرض المنتخب القطري وانتهى اللقاء بالتعادل (1-1) قبل أن تحسم قطر الفوز بركلات الترجيح 5-4.



وفي المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي تعادل الإمارات والعراق بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لمصلحة المنتخب الإماراتي 4-2.



وستقام المباراة النهائية يوم الجمعة القادمة الموافق الخامس من كانون الثاني الحالي على استاد جابر الأحمد الدولي.