أعلن الجيش الاردني يوم الثلاثاء انه احبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود الأردنية- السورية.

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ونقلت وكالة سبوتينك عن مصدر عسكري في الجيش الاردني إن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات".

وأضاف المصدر أن "العملية جرت بالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، أمس الاثنين، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

وضبط الجيش كمية كبيرة من المخدرات، بعد تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى عودة 7 أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن من الأراضي السورية, بحسب المصدر.

وأوضح المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة 7 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية".

وتابع "أدى ذلك إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على 226 ألف حبة ترامدول، و40 مكعب هيروين، و40 كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الأردني في تشرين الثاني الماضي عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سورية.

وسبق أن ضبطت السلطات الأردنية عدة محاولات تسلل غير شرعية و تهريب لممنوعات منها المخدرات والسلاح بين سوريا والأردن, وقتل بعض منفذيها واعتقل آخرين.

وتمتد الحدود الأردنية السورية لنحو 378 كيلومتر، تنتشر على طولها نحو 45 نقطة عبور غير شرعية بين البلدين، ويعيش على الأراضي الأردنية ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ, وفقا لتصريحات رسمية أردنية.