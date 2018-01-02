انتخبت الجمعية العامة للامم المتحدة, يوم الثلاثاء, كل من الكويت وساحل العاج وغينيا وهولندا وبولندا والبيرو، كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن لعامين بدءاً من كانون الثاني عام 2016.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وسائل اعلام ان القائمة شملت، كلا من الكويت، التي حلت مكان اليابان كممثل عن منطقة آسيا والمحيط الهادي، وساحل العاج وغينيا الاستوائية بدل مصر والسنغال من القارة الإفريقية، وهولندا وبولندا من أوروبا بدل إيطاليا وأوكرانيا، وكذلك بيرو من أمريكا اللاتينية مكان أوروغواي.

وبعضوية الكويت تحتفظ جامعة الدول العربية بتمثيلها في مجلس الأمن الدولي خلال العام 2018 بعد انتهاء عضوية مصر، التي كانت عضوا غير دائم فيه عام 2017.

و تتضمن قائمة الأعضاء في المجلس كلا من كازاخستان، التي ستترأس جلساته خلال كانون الأول، وبوليفيا والسويد وإثيوبيا، وهذه الدول الـ4 تواصل عضويتها التي بدأت العام 2017.

وعلى إثر ذلك تولى سفراء الدول الـ6، وهم خمسة رجال والسادسة البولندية يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

يشار الى ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 15يضم عضوا بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض ضد القرارات: روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا،.