انتقدت تركيا, يوم الثلاثاء, مماطلة الاتحاد الأوروبي في تقدم الدعم والمساعدات المالية للاجئين السوريين المتواجدين في أراضيها, بموجب اتفاقية حول هذا الامر والتي تم التوصل اليها عام 2015.

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وبينت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية, في بيان لها, ان " تركيا أنفقت للاجئين السوريين من مواردها الوطنية، حوالي 30 مليار دولار خلال الأعوام السبعة الأخيرة، واستطاعت خلال المدة المذكورة تلبية كافة احتياجاتهم".

وبيّنت الوزارة التركية أن الجانب الأوروبي تعهّد أيضًا في 18 آذار 2016، بتسريع استخدام الدعم المالي ، وتفعيل 3 مليارات يورو إضافية حتى نهاية 2018.

وتعهد الاتحاد الاوروبي عام 2915 بتقديم دعم مالي إلى تركيا بقيمة 3 مليارات يورو لإغاثة السوريين، لكن , بحسب البيان, فان "جزءًا كبيرًا من الدعم لم يصل لتركيا حتى الوقت الراهن".

ووقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي عام 2015، اتفاقا تتعهد بموجبه بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل الحصول على حوافز مادية بقيمة 3 مليار يورو لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا، وتسهيلات للمواطنين الأتراك بوعد دخولهم إلى أوروبا دون الحاجة إلى تأشيرات دخول.

يشار إلى أن تدفق اللاجئين إلى أوربا مؤخرا تسبب بأزمة لجوء "غير مسبوقة" دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.