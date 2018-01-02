نشرة جديدة..انخفاض أسعار أغلب الخضار مقابل ارتفاع بعض أصناف الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت بعض الاسعار ثباتا باستثناء البطاطا والباذنجان الملفوف والزهرة والتي شهدت انخفاض بالاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار الفواكه حيث تبين أن الكرمنتينا والبرتقال, سجلت ارتفاع الاسعار, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2018-01-02 08:37:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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