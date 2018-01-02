استمرت عمليات القصف, يوم الثلاثاء, على الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل الجيش النظامي في ريف دمشق, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى في عدة مناطق.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى مدنيون سقطوا جراء قصف مدفعي مصدره الجيش النظامي استهدف مدن وبلدات دوما وعربين ومسرابا ومديرا في الغوطة.

واشارت المصادر الى ان قصفا جويا استهدف مدينتي عربين و حرستا بالغوطة, مما اسفر عن سقوط ضحايا, بينهم نساء واطفال.

من جهتها, نحدثت مصادر مؤيدة ان سلاح الجو الحربي ستهدف خطوط الامداد للتنظيمات المسلحة بين بلدتي حرستا و مديرا بضربة جوية

واشارت الى قصف جوي طال مواقع مجموعات في بلدة عربين ودوما بريف دمشق .

وتشهد الغوطة الشرقية ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف و تدهورا في الأوضاع الإنسانية جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, وسط مناشدات من قبل منظمات أممية ودولية وعدة دول بإدخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار وإجلاء المرضى.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .