الحكومة تخفض سعر كيلو النخالة من 85 ليرة الى 60 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, على خفض سعر مادة النخالة العلفية من 85 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد إلى 60 ليرة سورية بهدف إيلاء المزيد من الدعم لقطاع الثروة الحيوانية في ظل الظروف المناخية السائدة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري, في تصريحات صحفية, إلى أن "الدعم للثروة الحيوانية سيبلغ أكثر من 3 مليارات ليرة سورية إضافة إلى تقديم العديد من المواد العلفية الأخرى من خلال مؤسسة الأعلاف التي قامت بتخفيض أسعار موادها بمبالغ تتراوح بين 7 الاف و 11 ألف ليرة للطن الواحد إلى جانب تخفيض سعر النخالة", مبينا أنه "تم التطرق إلى موضوع دعم الثروة الحيوانية وخاصة في ظل ظروف الجفاف ولاسيما في المناطق الجنوبية والبادية والوسطى".

وكانت تقارير اعلامية اشارت في وقت سابق ان ارتفاع سعر مبيع النخالة يحول دون تسويق العلف المخزن في المستودعات، الامر الذي يهدد بتلفه.

وفي سياق اخر, قدم وزير الاتصالات والتقانة رئيس لجنة العقود علي الظفير عرضا حول ما تم انجازه في لجنة دراسة العقود ومشاريع العقود التي تمت دراستها من قبل اللجنة.

وبين الظفير أنه "تم اليوم إجراء جرد لمجمل عمل لجنة تدقيق العقود لعدد من الوزارات خلال العام 2017 والتي ستنعكس خلال العام الجاري على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة استقرار المنظومة الكهربائية وعقود الاتصالات لافتا إلى أن حصيلة العقود التي وقعت في عام 2017 تفوق مثيلاتها الموقعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة".

يشار الى ان جلسة مجلس الوزراء هي الاولى هذا العام وتاتي بعد يوم واحد على تعديل وزراي اجراه الرئيس بشار الاسد شمل وزارات الدفاع والصناعة والاعلام. سيريانيوز

2018-01-02 17:58:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق