افادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن قذيفتين من سوريا سقطتا على إقليم هاتاي بجنوب شرق تركيا يوم الثلاثاء وأن القوات الحدودية التركية ردت بإطلاق النار.

وقالت الأناضول إن "القذيفتين جاءتا من منطقة سورية تسيطر عليها قوات موالية للنظام", مضيفة أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو بشرية بعدما أصابت القذيفتان منطقة ريفية بمقاطعة يايلاداغي الحدودية.

وتتعرض بلدات تركية حدودية لسقوط قذائف من حين لآخر مصدرها الجانب السوري, فيما ترد القوات التركية بالمثل على مصادر النيران.

وتطالب تركيا بالإطاحة بالأسد من السلطة وتساند قوات معارضة تقاتل لإزاحته لكنها خففت حدة خطابها منذ أن بدأت العمل مع حليفتي الأسد روسيا وإيران للتوصل إلى حل سياسي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وصف الأسد الشهر الماضي الرئيس بشار الاسد بأنه "إرهابي"، لافتا إلى إنه من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده, فيما ردت الخارجية السورية على تلك الاتهامات بانه "مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام التركي في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سوريا".

وتقول تركيا الآن إن شغلها الشاغل في سوريا هو قتال كل من الإسلاميين المتشددين ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها حليفة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن عمليات مسلحة في جنوب شرق تركيا منذ عشرات السنين.

كما سبق و اتهمت الحكومة السورية عدة مرات تركيا بتعزيز العنف في سوريا من خلال تقديم الدعم بالمال والسلاح لمقاتلي المعارضة المسلحة.

سيريانيوز