أعلنت وزارة التعليم العالي، يوم الثلاثاء، عن بدء قبول طلبات الانتساب لمفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي) للعام الدراسي 2017-2018 في الجامعات السورية بدءا من اليوم ولغاية الحادي عشر من الشهر الجاري.

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وقالت الوزارة في إعلانها، ان "هذه المفاضلة موجهة للطلاب السوريين ومن في حكمهم من خريجي الجامعات السورية الحكومية (عام وموازي)، والجامعات الخاصة السورية، والجامعات غير السورية والجامعة الافتراضية (موازي)، على المقاعد المخصصة لهم، وعلى الشواغر المتبقية من مفاضلة الطلاب العرب والأجانب".

وحددت الوزارة في الاعلان شروط التقدم، بأن "يكون الطالب متقدما إلى الامتحان الوطني الكتابي الموحد وحاصلا على علامة لا تقل عن 60 بالمئة دون مساعدة، في إحدى الدورات التي أجريت خلال أعوام (2014 و2015 و2016 و2017) حيث سيتم اعتماد معدل الدورة الأعلى إذا كان الطالب تقدم إلى أكثر من دورة، مع ضرورة حصوله على وثيقة اجتياز اللغة الأجنبية للتقدم لدرجة الماجستير باستثناء اختصاصات كلية الطب البشري".

كما يشترط أن "يكون المتقدم حاصلا على درجة الإجازة المطلوبة بمرتبة جيد على الأقل، بالنسبة لخريجي الجامعات الحكومية السورية، أما بالنسبة لخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية المعتمدة والجامعة الافتراضية، فيجب ألا يقل المعدل عن 70 بالمئة."

ولفتت الوزارة الى ان الطالب يستفيد مرة واحدة من القيد في درجة الماجستير، ولا يجوز للطالب المقبول في درجة الماجستير في أي من الجامعات الحكومية سابقا، التقدم مرة أخرى إلى مفاضلة الدراسات العليا، سواء سجل أو لم يسجل، كما لا يسمح للطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة بموجب هذا الإعلان والذين يستنكفون عن التسجيل، بالتقدم إلى مفاضلات القبول في الماجستير في الأعوام القادمة".

وخصصت الوزارة نسبة 2 بالمئة من المقاعد في كل كلية لأبناء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأحداث الأمن الداخلي، وكذلك لأبناء مقعدي الحرب والعمليات الحربية وأحداث الأمن الداخلي لمن كان عجزه كلياً بنسبة لا تقل عن 80 بالمئة، وتثبت هذه الحالات بوثيقة تصدر عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا.

وأشارت الوزارة إلى أن الطلبات تقدم إلى مراكز التسجيل المعتمدة في الكليات المعنية بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة، حيث يتقدم الطالب شخصيا أو وكيله القانوني بموجب وكالة رسمية خاصة للاشتراك في المفاضلة ويسمح بتعديل الرغبات لمرة واحدة ضمن فترة تقديم الطلبات في ذات المركز الذي تقدم به الطالب بالمرة الأولى، على أن يتم تسليم نسخة الطالب السابقة لمركز المفاضلة والحصول على نسخة من البطاقة المعدلة.

كما يحق للطالب التقدم للمفاضلة في أي مركز تسجيل معتمد، ولا يحق للطالب التقدم لأكثر من مرة واحدة للمفاضلة في أي من مراكز التسجيل المحددة، تحت طائلة إلغاء طلبه من المفاضلة.

ويمكن الاطلاع والحصول على استمارة بطاقة المفاضلة من خلال زيارة موقع الوزارة أو موقع المفاضلة.

وكانت التعليم العالي أعلنت في 22 تشرين الثاني، عن فتح باب التقدم للتسجيل المباشر للطالب الحاصل على شهادة الثانوية المهنية السورية منذ عام 2011 ولغاية عام 2016 ولم يتقدم للمفاضلة ولم يسجل تسجيلا مباشرا في المعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني التي يحتاج القبول فيها إلى فحص مقابلة أو مسابقة شريطة نجاح الطالب في فحص المقابلة أو المسابقة في عام حصوله على الثانوية.

سيريانيوز