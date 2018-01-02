تعليق الدوام والامتحانات في ضاحية الأسد حتى الأحد بسبب الوضع الأمني المتوتر الاخبار المحلية شارك

أفادت مصادر مؤيدة, يوم الثلاثاء, بانه تم تعليق الدوام والامتحانات في مدارس ضاحية الأسد بريف دمشق حتى يوم الاحد بسبب الوضع الامني المتوتر.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا واشارت المصادر, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, الى ان تعليق الدوام والامتحانات في الضاحية جاء بسبب "المعارك الدائرة حاليا في حرستا والسقوط المستمر لقذائف الهاون على الضاحية". وسقطت قذائف هاون في وقت سابق اليوم على ضاحية الاسد بريف دمشق, وسط قصف ومعارك دائرة في محيط حرستا . وتعاني منطقة ضاحية الاسد, الخاضعة تحت سيطرة النظام, منذ ايام من اوضاع امنية متوترة, حيث تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, ويأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه معارك بين النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا. سيريانيوز

2018-01-02 08:54:13 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق