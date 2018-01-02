تواصلت, يوم الثلاثاء, العمليات العسكرية من قصف ومعارك بين الجيش النظامي ومقاتلي المعارضة المسلحة, في محيط ادارة المركبات بمدينة حرستا بريف دمشق.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان اشتباكات دارت بين مقاتلي المعارضة والجيش النظامي على جبهة إدارة المركبات في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية المحاصرة

وأضافت المصادر ان قصفا جويا طال مدينة حرستا مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة عن استمرار سلاح الجو بضرب مواقع المجموعات المسلحة في محيط حرستا , وسط اشتباكات عنيفة في محيط ادارة المركبات

ولفتت بعض المصادر الى ان الجيش النظامي أسر عدد من المسلحين على محاور الإشتباك .

وكان الجيش النظامي استهدف مدينة حرستا امس الاثنين باكثر من 120 قذيفة و18 غارة جوية, وذلك بعد يوم على تمكن المعارضة المسلحة بمحاصرة ادارة المركبات, بحسب ماذكرته مصادر معارضة.

وحققت فصائل معارضة مسلحة, يوم الاحد, تقدماً في مدينة حرستا, بعد هجوم شنته على مواقع القوات النظامية, حيث تمكنت من محاصرة النظامي في إدارة المركبات, وسط معارك في المنطقة.

وكانت فصائل مسلحة شنت منذ ايام هجوما على إدارة المركبات التابعة للجيش النظامي في بلدة حرستا التي شهدت هدوءاً نسبياً في الفترة الماضية, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان مباني إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بالإدارة من قصف متواصل .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .