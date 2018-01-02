أصيب شخص، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف هاون على ضاحية الأسد بريف دمشق.

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وقالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان شخصا أصيب جراء سقوط نحو 6 قذائف في ضاحية الأسد.

وكان شخص قتل واصيب اثنين اخرين، يوم الاثنين، جراء سقوط اكثر من 15 قذيفة على ضاحية الأسد بحرستا في ريف دمشق.

وأدت الأوضاع الأمنية المتوترة في ضاحية الأسد، الى تعليق الدوام والامتحانات في مدارس المنطقة بحسب مصادر مؤيدة.

وتعاني منطقة ضاحية الاسد, الخاضعة لسيطرة النظام, منذ ايام من اوضاع امنية متوترة, اذ تتعرض بشكل دائم لسقوط قذائف هاون, ما يؤدي الى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية, وذلك بشكل متزامن مع معارك تدور بين الجيش النظامي ومسلحي المعارضة في محيط حرستا.

سيريانيوز