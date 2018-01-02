أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الثلاثاء، مواقف واشنطن والكيان الاسرائيلي، تجاه الأوضاع الراهنة في إيران، مؤكدة تضامن سوريا مع الجمهورية الايرانية واحترام سيادتها بالكامل.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية لم يكشف اسمه، قوله ان "سوريا تدين بشدة، وترفض بشكل مطلق المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلقًا على الاحتجاجات الإيرانية، إن الوقت حان للتغيير في طهران.

وأضاف ترامب، عبر صفحته على موقع التدوين المصغر " تويتر"، أن "الشعب الإيراني قُمع لسنوات طويلة"، منتقدًا حجب السلطات الإيرانية للإنترنت للسيطرة على الاحتجاجات.

فيما أبدى وزير المخابرات الإسرائيلى إسرائيل كاتس يوم الاثنين، تشجيعا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، مع تذكيره بأن سياسة إسرائيل تقضى بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لطهران.

وأعرب المصدر عن ثقة سوريا بأن إيران "ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء ومتابعة دورها في نصرة القضايا العادلة للشعوب".

وأكد المصدر أن "سوريا تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, ورفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي. وقد أدت إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها.