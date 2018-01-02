تواصلت الاحتجاجات في عدة مناطق بايران منها العاصمة طهران, تزامنا مع اعمال شغب نفذها متظاهرون, مااسفر عن مقتل عدد من المحتجين, بعد اشتباكات مع قوات الامن وتدخل الأخيرة لتفريق التظاهرات.

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وافاد التلفزيون الرسمي الايراني ان 9 متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات خلال ليل الاثنين في إيران

وقتل التسعة خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفق التلفزيون الذي قال إن ستة من القتلى "هم من مثيري الشغب الذين حاولوا سرقة بنادق من مركز للشرطة في مدينة قاهدريجان، في محافظة إصفهان.

و قالت تقارير إن أحد القتلى فرد بالحرس الثوري الإيراني.

واضافت التقارير أن رجل شرطة آخر قتل بالرصاص في مدينة نجف أباد.

وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات خلال الأيام الست الماضية إلى 22.

وعمدت الشرطة الى تفريق الاحتجاجات من خلال استخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، في العديد من المدن، ومن بينها طهران, كما لجأ بعض المتظاهرين إلى العنف، وأضرموا النيران في السيارات وأحدثوا أضرارا أخرى

كما اضرم محتجون النار في أربعة مراقد لأبناء أئمة في مدينة سوادكوه شمال البلاد.

من جهته, اعلن نائب حاكم طهران " اعتقال 100 محتج في طهران يوم الاثنين".

كما أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، أمس الاثنين، القبض على عدد من العناصر الضالعة في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المدن الإيرانية.

وأمر رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات مشددة ضد المحتجين الذين يلحقون أضرارا بالمباني العامة والممتلكات الأخرى.

يذكر أن احتجاجات إيران انطلقت بسبب المشاكل الاقتصادية في مدينة مشهد يوم الخميس الماضي

وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس ضد الفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد, وانتقلت فيما بعد إلى مدن إيرانية أخرى, وقد أدت إلى احتجاز المئات من المشاركين فيها.