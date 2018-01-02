متأثراً بالارتفاع عالمياً.. غرام الذهب يبلغ 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل الذهب ارتفاعه، يوم الثلاثاء، وبلغ غرام الـ21 سعر 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17300 ليرة للمبيع، وبـ17200 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14830 ليرة، وللشراء بـ14730 ليرة. وذكرت الجمعية ان اونصة الذهب سجلت ارتفاعاً عالمياً ووصل سعرها الى 1310 دولار امريكي. وكان سعر الذهب بلغ يوم الاثنين، 17 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط، و14571 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2018-01-02 08:13:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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