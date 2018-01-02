أفادت مصادر مؤيدة, يوم الثلاثاء, ان الجيش النظامي دخل منطقة التلول الحمر قرب بيت جن, بموجب اتفاق مع مسلحي "جبهة النصرة" بريف دمشق الغربي.

وأشارت المصادر, عبر صفحات التواصل الاجتماعي, الى ان الجيش النظامي دخل التلول الحمر بريف دمشق الجنوبي الغربي ورفع العلم السوري فوقها.

وتحدثت المصادر عن بدء عملية تسليم عناصر " جبهة النصرة " التلول الحمر بريف دمشق الغربي لقوات الجيش النظامي تنفيذاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد استسلام الفصائل المسلحة في بيت جن للجيش.

وياتي دخول الجيش الى التلول الحمر بعدما بدأ مسلحو بيت جن في ريف دمشق بالخروج يوم الجمعة الى درعا وادلب، بموجب اتفاق مع الجيش النظامي.

وتمكن النظامي من تطويق مقاتلي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير بريف دمشق بشكل كامل، عبر تقدمه على محور الطماثيات والهنغارات على الجهة الجنوبية لمجرى نهر الأعوج، وقطع طريق إمداد ومحاور تحركهم بين مزرعة بيت جن ومغر المير الذي يعد أحد أهم طرق إمداد التنظيم الرئيسية.