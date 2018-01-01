أعلنت الحكومة البريطانية, يوم الأحد, تقديم مساعدات مالية بقيمة 98 مليون جنيه إسترليني (132,4 مليون دولار) للاجئين السوريين في لبنان.

وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت في بيان صحفي, نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان" 77 مليون جنيه استرليني (104 ملايين دولار) ستوزع نقدا على اللاجئين السوريين في لبنان لتمكينهم من شراء ما يحتاجونه من مستلزمات تستجيب لمتطلباتهم الملحة".

وذكرت أن " لبنان ورغم قلة إمكانياته وصغر مساحته يؤوي أكثر من 1,5 مليون لاجئ سوري ونحو 300 ألف لاجئ فلسطيني" , مؤكدة أن " برنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين سيستمر لمدة سنتين ابتداء من عام 2018".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اعلنت الشهر الماضي ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان تراجع لأقل من مليون شخص للمرة الأولى منذ عام 2014.

ووصف تقرير مفوضية اللاجئين منذ ايام عام 2017 بانه "قاسياً جداً" من حيث تمويل المساعدات للاجئين السوريين بلبنان, الذين يعيش الغالبية منهم تحت" خط الفقر" . حيث أتت المساعدات"متأخرة", مشيرة الى ان الوضع لم يتحسن بل يزداد صعوبة وتتزايد معه حدة المشاكل مع بقاء الناس في حالة من النزوح.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة في لبنان ، في حين اشتكى لبنان مرارا من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من 5 ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.