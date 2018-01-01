وقعت أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء وقرية قبة الكردي بريف حماه, يوم الاثنين, جراء سقوط قذائف متفجرة.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن 14 قذيفة صاروخية سقطت على الأحياء السكنية في مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وأضافت أن القذائف تسببت بوقوع أضرار مادية بالمبنى الإداري لمحطة توليد الكهرباء وبعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت إلى أن 9 قذائف هاون سقطت على منازل السكان في قرية قبة الكردي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتنتشر بريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات مقاتلة تتبع بمعظمها لتنظيم "جبهة النصرة" .

وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في الريف الشمالي لحماة أطلقت 6 قذائف صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة في 23 كانون الأول الماضي, ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتعرضت عدة مناطق بمدينة حماه في الآونة الأخيرة لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.

سيريانيوز