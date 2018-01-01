مانشستر يونايتد يوقف مسلسل التعادلات بفوز ثمين على ملعب إيفرتون بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

نجح مانشستر يونايتد بالعودة من ملعب مستضيفه إيفرتون بثنائية نظيفة ووضع حداً لمسلسل التعادلات في المراحل الثلاثة الماضية، الاثنين ضمن المرحلة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وعلى ملعب غوديسون بارك نجح يونايتد بتحقيق فوز ثمين بفضل ثنائية من الفرنسي أنطوني مارسيال 57 و جيسي لينغارد 81.



وأنهى يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (20)، سلسلة من 3 تعادلات زادت حدة الضغوط على مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.



وبعد شوط أول عادي، ألقى يونايتد بثقله في الثاني، عن طريق الفرنسيين بول بوغبا ومارسيال ولينغارد، بالاضافة الى لاعبي الوسط الاسباني خوان ماتا والصربي نيمانيا ماتيتش.



وأثمر الضغط عن هدف الافتتاح لمارسيال من حافة المنطقة بكرة لولبية جميلة في المقص الايمن لمرمى الحارس جودران بيكفورد (57).



وصد بيكفورد كرتين لبوغبا (63) ولينغارد (78)، قبل ان ينجح الأخير على طريقة الهدف الاول، بتسجيل الهدف الثاني من كرة لولبية بعيدة في الزاوية اليمنى (81).



وأصبح رصيد يونايتد 47 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 27 في المركز التاسع. سيريانيوز 2018-01-01 19:50:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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