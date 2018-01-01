أصيب أكثر من 200 شخص بجروح وحروق بسبب استخدام الألعاب النارية في العاصمة العراقية بغداد خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

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وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان لها , نشرته وسائل اعلام, انه "تم تسجيل 120 حالة اصابة بسبب سوء استخدام الألعاب النارية والمفرقعات والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة والتي صادفت يوم أمس".

وأضافت الدائرة أن "25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم إدخالها صالة العمليات".

من جهته، قال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، لوكالة (الاناضول), إن "أكثر من 80 شخصا أصيبوا ليلة أمس بجروح بعضها خطرة بجانب الكرخ من بغداد خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد استخدام الألعاب النارية والمفرقعات بطرقية عشوائية".

وأوضح خلف أن "قوات الأمن تمكنت من اعتقال عدد من المواطنين ممن أساءوا استخدام المفرقعات والألعاب النارية والتي تسببت باصابة عدد من المواطنين في منطقة المنصور، حيث استخدمت تلك المفرقعات بطريقة افقية مما تسببت باصابات بين صفوف المحتفلين".

ووجهت وزارتي الدفاع والداخلية، القوات الأمنية باعتقال كل من يطلق الاعيرة النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية أو المناسبات الأخرى .