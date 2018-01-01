دعت وزارة الخارجية البحرينية, يوم الإثنين، جميع مواطنيها لعدم السفر نهائياً إلى إيران، كما طالبت رعاياها المتواجدين فيها إلى المغادرة فورا، بسبب "الأوضاع الأمنية غير المستقرة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) عن وزارة الخارجية البحرينية في بيان صادر عنها, "نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة، تدعو البحرين جميع المواطنين لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى إيران".

وأضاف البيان أن "دولة البحرين تطلب من جميع المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران ضرورة مغادرتها فورا مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة ".

ويأتي ذلك كأول رد فعل عملي لدولة البحرين على الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها عدة مدن في إيران التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وبدأت الخميس الماضي, مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر، شمال شرقي إيران، احتجاجا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، من بينها العاصمة طهران.

وكانت الحكومة الإيرانية حذرت، يوم الأحد، المشاركين بالاحتجاجات بأنهم سوف يدفعون ثمناً باهظاً إذا خرقوا القانون, حيث هاجم محتجون مصارف ومباني حكومية وأشعلوا النيران في دراجة نارية تابعة للشرطة.

وردد المحتجون هتافات وشعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والمؤسسة الدينية التي تتولى السلطة منذ ثورة 1979.

ووقعت آخر اضطرابات على مستوى البلاد في عام 2009 عندما أثارت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد احتجاجات شوارع استمرت ثمانية أشهر, وقال منافسون إصلاحيون أن الانتخابات جرى تزويرها.