ليفربول يخطف فوزاً ثميناً على ملعب بيرنلي بالوقت القاتل بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

خطف ليفربول فوزا قاتلاً 2-1 أمام مضيفه بيرنلي، اليوم الاثنين على ملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الانكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق ليفربول الفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي بفضل هدف السنغالي ساديو ماني 61 والإستوني راغنار كلافان 90+4، بينما أحرز هدف بيرنلي الآيسلندي يوهان بيرغ جودموندسون 87.



وأصبح رصيد الريدز 44 نقطة في المركز الرابع، مقابل تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 34 في المركز السابع.



وبعد شوط اول سلبي النتيجة والأداء، نجح ساديو ماني، في تسجيل هدف التقدم لليفربول، بالدقيقة 61، بعدما استلم عرضية أرنولد، قبل أن يسدد يسارية صاروخية في شباك بيرنلي.



وأنقذ بوبي، حارس بيرنلي، مرماه من هدف محقق في الدقيقة 74، بعدما حول تسديدة أرنولد القوية، إلى ضربة ركنية.



وحضرت الإثارة بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، إذ سجل يوهان جودموندسون هدف التعادل لبيرنلي في الدقيقة 88 بعدما استلم تمهيد فوكس بالرأس ليوجه رأسية أخرى سكنت شباك ليفربول.



في المقابل، خطف كلافان هدف الفوز القاتل للريدز، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليهدي ليفربول 3 نقاط ثمينة. سيريانيوز 2018-01-01 15:55:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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