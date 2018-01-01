نشب حريق هائل, يوم الأحد, في مرأب سيارات بمدينة ليفربول البريطانية, مما اسفر عن احتراق مئات السيارات, إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

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ونقلت وسائل اعلام عن الشرطة قولها ان " جميع السيارات التي كانت موجودة في مرأب سيارات "كينجز دوك" متعدد الطوابق الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت".

وبحسب التحقيقات التي أجرتها الشرطة, فان الحريق شب صدفة في إحدى السيارات المركونة في موقف السيارات الواقع جنب مجمع Echo Arena لحفلات موسيقية وفعاليات ترفيه، ليمتد بعد ذلك إلى بقية السيارات.

وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى".

وتمكن رجال الإطفاء من حصر انتشار الحريق إلى مبان مجاورة، وأجلوا السكان من المنازل القريبة من الموقف بسبب انتشار دخان خانق في المنطقة.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب، حيث قال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.