سقط قتلى وجرحى, في صفوف المدنيين, يوم الاثنين, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريف دير الزور.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان " الطيران الأمريكي استهدف قرية السوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور الشرقي, ما اسفر عن مقتل 8 مدنيين واصابة 11 بجروح".

وكان التحالف الدولي أقر اواخر الشهر الماضي بأن 817 مدني قتلوا جراء غاراته ، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".