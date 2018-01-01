عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء, يوم الاثنين, ارتفاعه مسجلاً 465 ليرة سورية للدولار الواحد.

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 469 ليرة للمبيع، و 465 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس إلى 464 ليرة للمبيع، و 460 ليرة للشراء.