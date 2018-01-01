سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, جراء قصف جوي شنه طيران التحالف السعودي, استهدف سوق شعبي في محافظة الحديدة باليمن.

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وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن "طيران التحالف السعودي استهدف بثلاث غارات محطة وقود وسوق شعبي بمديرية الجراحي ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 مواطن وإصابة عشرة آخرين في حصيلة أولية.

فيما اشار مصدر طبي الى أن المستشفيات استقبلت عشرة مصابين بجروح بليغة جراء غارات الغارات",.. مؤكدا أن عدد القتلى " مرشح للزيادة حيث ما تزال فرق الإنقاذ تنتشل الضحايا".

كما لفت المصدر الأمني الى أن "الطيران السعودي شن غارة على الطريق العام بمديرية جبل راس ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين.

ويصعد طيران التحالف السعودية في الايام الاخيرة من غاراته على عدة مناطق باليمن, مما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

واعترضت القوات السعودية مؤخرا صواريخ باليستياً انطلق من داخل الأراضي اليمنية، عقب تهديد الحوثيين بالتصعيد في مواجهة السعودية مالم ترفع الحصار عن اليمن.

ويشهد اليمن منذ أيلول 2014، نزاع مسلح مستمر بين قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر آذار من العام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وقوات الحوثيين التي كانت متحالفة حتى الآونة الأخيرة مع أنصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي قتل في مطلع كانون الأول الجاري جراء نزاع مسلح اندلع بين الطرفين الشريكين في العاصمة صنعاء التي سقطت في أيدي الحوثيين وحلفائهم في أيلول 2014.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، فيما يرد الأخيرون بعمليات إطلاق متكررة للصواريخ على مواقع الجيش السعودي داخل أراضي المملكة.