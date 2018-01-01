خريبين والسومة يحصدان المركزين الثاني والثالث في قائمة أفضل لاعب عربي لعام 2017 اخبار الرياضة شارك

حصد لاعبا منتخب سورية لكرة القدم عمر خريبين وعمر السومة على المركزين الثاني والثالث على سلم ترتيب أفضل اللاعبين العرب لعام 2017 في الاستفتاء الذي أقامه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بمشاركة مئة إعلامي رياضي عربي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا واحتل المركز الأول لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح برصيد 582 نقطة تلاه خريبين برصيد 198 نقطة والسومة برصيد 144 نقطة.



وكان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أعلن أمس الأول أنه بعد الفرز الأولي لاستمارات الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017 فقد تقلصت لائحة المتنافسين العشرة على الجائزة إلى ثلاثة نجوم هم لاعبا منتخب سورية عمر السومة وعمر خريبين إضافة الى لاعب منتخب مصر محمد صلاح.‏



وضمت لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة على هذه الجائزة إضافة إلى السومة وخريبين وصلاح كلا من المغربي كريم الأحمدي لاعب فاينورد الهولندي والسعودي نواف العابد لاعب الهلال السعودي والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري والاماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الاماراتي والجزائري ياسين ابراهيمي لاعب بورتو البرتغالي والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة الإماراتي والمغربي اشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.



وكان النجم المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي توج بلقب النسخة الاولى لسنة 2015 والنجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي لسنة 2016.



يذكر أن السومة وخريبين ساهما بشكل أساسي في وصول منتخب سورية إلى الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم إضافة إلى حصول خريبين على لقب هداف دوري أبطال اسيا وأفضل لاعب في اسيا لهذا العام مع ناديه الهلال السعودي. سيريانيوز 2018-01-01 15:46:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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