هطلت أمطار , خلال 24 ساعة الماضية وحتى صباح يوم الاثنين, في عدة محافظات أغزرها في محافظة اللاذقية مع استمرار هطول الأمطار في عدة مناطق متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية أن منطقة البهلولية في محافظة اللاذقية شهدت هطولات مطرية غزيرة وصلت إلى 39 مم .

وبينت نشرة مشروع الاستمطار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت في ريف دمشق بالحرمون 15 مم وسرغايا وقطنا وميسلون وساحة الحجاز 2 مم والزبداني 5 مم ومضايا 5ر4مم ويبرود 12مم والنبك 15 مم وجديدة الشيباني 1,2 مم ووصلت في التل وقاسيون ومساكن برزة إلى 1 مم.

وفي محافظة درعا بلغت في الصنمين 7 مم فيما وصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 12,5 مم وحضر 23 مم أما في محافظة حماة فوصلت الى 8 مم في الرصافة وفي عين حلاقيم 7 مم ومصياف 5مم وربعو 2مم ومحردة1 مم وفي شطحة بالغاب 11 مم وعين الكروم 7مم والكريم 8 مم وافاميا 5ر2مم والسقيلبية6مم.

ووصلت كميات الهطل المطري في محافظة طرطوس في المدينة إلى 34,8 مم والقدموس إلى 14 مم والشيخ بدر 23,5 مم وصافيتا 5 مم والدريكيش 7مم ومشتى الحلو 15مم وحمام واصل وبانياس31 مم والصفصافة 8مم.

وسجلت كميات الهطول في اللاذقية 17 مم وصلنفة 13,5 مم وكسب13مم وفي المزيرعة 19مم والحفة26مم والقطيلبية 35مم ووادي قنديل 1مم وصلنفة 5ر13 مم وبوقا 23,5 مم ومطار الباسل 15,7 مم والبهلولية 39مم.

وفي محافظة حلب بلغت كمية هطول الأمطار 3مم في عفرين وفي اعزاز4مم ومدينة حلب 1 مم وفي محافظة الحسكة بلغت 1مم في مبروكة ورأس العين 2 مم.

وبحسب الأرصاد الجوية, يكون الجو يوم الاثنين, بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا ويستمر هطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد أما ليلا فيكون الجو باردا وبين الصحو والغائم جزئيا ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في القلمون وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما غدا فيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

ويشار إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

سيريانيوز