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سقوط ضحايا خلال احتفالات رأس السنة في ألمانيا
أخبار العالم

سقط ضحايا, بسبب انفجار الألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية في ألمانيا.


 

 

 

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ونقلت وسائل اعلام عن الشرطة الألمانية قولها ان "شخصين قتلا وأصيب آخرين عندما انفجرت الألعاب النارية في وجهيهما  بمدينة براندنبورج.

وفي برلين قال مسؤولون في مشفى إن "خمسة أشخاص قطعت أصابعهم وأيديهم بعد تعرضهم لجروح خطيرة جراء الألعاب النارية".

من جهته,  ذكر متحدث باسم الشرطة لوسائل الاعلام الالمانيه أن "في مدينة كولونيا لم تسجل أية حوادث غير اعتيادية.

وشهدت مدينة كولونيا حوادث تحرش وسرقات من قبل اجانب فى احتفالات راس السنه الميلاديه العام الماضي .

سيريانيوز
2018-01-01 14:01:06
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