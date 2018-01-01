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ضحايا جراء سقوط قذيفتين استهدفتا منطقة دمشق القديمة
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الاخبار المحلية
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سقط
قتيل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سقوط قذيفتين في دمشق القديمة بعد منتصف ليل الأحد-
الاثنين.
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اضـغـط هـنا
وقالت مصادر إعلامية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه عند منتصف
ليل الأحد الاثنين سقطت قذيفة و انفجرت في منطقة باب توما ليتم إسعاف أربع
إصابات إلى المشفى الفرنسي ، تخرجوا جميعاً بعد تقديم الإسعافات اللازمة
وأضافت المصادر إلى انه عند الساعة الخامسة فجراً سقطت قذيفة أخرى و انفجرت في
منطقة القشلة في دمشق القديمة ، ليتم إسعاف أربع حالات جديدة بينها حالة وفاة
واحدة".
وسقط عشرات المدنيين في مدينة دمشق وريفها في الآونة الأخيرة جراء قصف تتعرض
له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، وكذلك قتل العشرات في مناطق المعارضة
جراء قصف متواصل ومكثف قامت به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.
سيريانيوز
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2018-01-01 12:35:43
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