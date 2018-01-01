سقط قتيل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سقوط قذيفتين في دمشق القديمة بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين.

وقالت مصادر إعلامية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انه عند منتصف ليل الأحد الاثنين سقطت قذيفة و انفجرت في منطقة باب توما ليتم إسعاف أربع إصابات إلى المشفى الفرنسي ، تخرجوا جميعاً بعد تقديم الإسعافات اللازمة

وأضافت المصادر إلى انه عند الساعة الخامسة فجراً سقطت قذيفة أخرى و انفجرت في منطقة القشلة في دمشق القديمة ، ليتم إسعاف أربع حالات جديدة بينها حالة وفاة واحدة".

وسقط عشرات المدنيين في مدينة دمشق وريفها في الآونة الأخيرة جراء قصف تتعرض له من قبل مسلحي المعارضة في ريف دمشق ، وكذلك قتل العشرات في مناطق المعارضة جراء قصف متواصل ومكثف قامت به قوات النظام على الغوطة وجوبر ودوما وعين ترما.

سيريانيوز