أفادت مصادر معارضة يوم الاثنين عن سقوط 3 جرحى بانفجار سيارة مفخخة على بوابة سجن ادلب المركزي غرب المدينة.

وأشارت المصادر, على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى أن السجن تديره "حكومة الإنقاذ".

وشكّلت الهيئة التأسيسية المنبثقة عن "المؤتمر العام" في إدلب "حكومة الإنقاذ" شمالي سوريا، خلال مؤتمر جرى في باب الهوى في 2 تشرين الثاني الماضي، وكان ضمنها 11 حقيبة وزارية.

وكان قتلى وجرحى سقطوا في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من دوار المحراب في مدينة ادلب في 17 تشرين الثاني الماضي.

واستهدف تفجير انتحاري, في تموز الماضي, بلدة ارمناز شمال مدينة ادلب, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتمثل مدينة إدلب، معقلا لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة, وتخضع المحافظة بمعظمها لسيطرة فصائل المعارضة ، أبرزها حركة “أحرار الشام” الإسلامية، و”جبهة فتح الشام”.

سيريانيوز