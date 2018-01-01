بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري، الأحد، المستجدات السياسية في الأزمة السورية، خصوصًا نتائج مباحثات جنيف 8 و أستانة 8 .

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وأكد الصفدي, خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس هيئة التفاوض جمال سليمان "موقف بلاده لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية عبر مسار جنيف، وعلى أساس قرار مجلس الأمن 2254، ويقبل به الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها".

وأشار الصفدي إلى "ضرورة إحراز تقدم سريع في الجهود المستهدفة حل الأزمة سياسيًا، وبما يحمي سوريا والشعب السوري من المزيد من الاقتتال والمعاناة".

من جانبه، أطلع الحريري الصفدي على رؤى المعارضة السورية، وطروحاتها بشأن المسار السياسي للأزمة السورية.

واختتمت في 15 كانون الأول جولة محادثات جنيف 8 لحل الأزمة السورية، التي انطلقت في مدينة جنيف السويسرية ، في 28 تشرين الثاني دون تحقيق تقدم, حيث وصف المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، جولة جنيف الثامنة بـ"فرصة كبيرة مهدرة"، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك جولة أخرى الشهر المقبل إذا تم التوصل لأفكار جديدة تشجع النظام السوري على المشاركة.

كما اختتمت في أستانا عاصمة كازاخستان، في 22 كانون الأول، جولة محادثات أستانة 8 ، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام.