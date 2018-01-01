أفادت مصادر معارضة الاثنين عن قيام الجيش النظامي باستهداف مدينة حرستا باكثر من 120 قذيفة و18 غارة جوية, وذلك بعد يوم على تمكن المعارضة المسلحة بمحاصرة ادارة المركبات.

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واشارت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الجيش النظامي باستهداف مدينة حرستا بريف دمشق باكثر من 120 قذيفة و18 غارة جوية, بالاضافة الى سقوط 6 صواريخ ارض ارض من طراز فيل.

بدورها, قالت مصادر مؤيدة ان الغارات الجوية استهدفت مواقع المسلحين في حرستا.

وكانت مصادر اعلامية اشارت الاحد الى وصول حشود عسكرية ضخمة للجيش النظامي الى محاور القتال في حرستا بهدف فك الحصار عن ادارة المركبات.

وحققت فصائل معارضة مسلحة, يوم الاحد, تقدماً في مدينة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق, بعد هجوم شنته على مواقع القوات النظامية, حيث تمكنت من محاصرة النظامي في إدارة المركبات, وسط معارك في المنطقة.

كما سيطرت المعارضة المسلحة على عدة أحياء وكتل سكنية وأطبقت الحصار على قوات النظام في إدارة المركبات ومبنى الحافظة بحرستا بريف دمشق, بحسب نشطاء.

وكانت مصادر مؤيدة تحدثت الاحد عن تجدد تحليق الطيران الحربي ميغ في حرستا مستهدفاً مقرات للمسلحين .

وكانت فصائل مسلحة شنت منذ يومين هجوما على إدارة المركبات التابعة للجيش النظامي في بلدة حرستا بريف دمشق التي شهدت هدوءاً نسبياً في الأيام الماضية, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

يشار الى ان مباني إدارة المركبات تتوسط مدينتي عربين وحرستا وبلدة مديرا، وتعاني البلدات والمدن المحيطة بالإدارة من قصف متواصل .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .