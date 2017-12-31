لقي 15 شخصا مصرعهم، يوم الأحد، وأصيب آخرون، اثر هجوم انتحاري في جلال اباد شرق أفغانستان.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار عطا الله خوجياني قوله إن "15 شخصا قتلوا واصيب 13 اخرون، جراء هجوم انتحاري وقع أثناء جنازة بمدينة جلال اباد ".

وأضاف أن "المهاجم فجر نفسه وسط الناس الذين تجمعوا في مقبرة بالمدينة للمشاركة في جنازة مسؤول سابق بالإقليم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي جاء بعد أيام من مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 في هجوم انتحاري على مركز ثقافي شيعي في العاصمة كابول يوم الخميس، أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عنه.

وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة إما تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".