اعتقلت الجهات المختصة في مدينة اسطنبول التركية, يوم الاحد, 20 شخصاً, بينهم 15 اجنبياً, للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا والعراق.

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ونقلت وكالة (الاناضول) عن مصادر امنية, لم تسمها, قولها, ان "فرق مكافحة الارهاب التابعة لمديرية امن اسطنبول اطلقت حملة ضد مجموعة من الاشخاص يشتبه في ارتباطهم بقيادات التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

واضافت المصادر ان" الموقوفين كانوا يعتزمون القيام بعمليات ارهابية ليلة رأس السنة الميلادية ".

وأوضحت ان الفرق عثرت في منازل المشتبهين على العديد من الوثائق التنظيمية وتم اقتيادهم فور توقيفهم الى مقر مديرية الامن لاستكمال التحقيقات معهم.

وتأتي هذه الاعتقالات قبيل الذكرى السنوية الأولى للهجوم على ناد ليلي في أسطنبول أودى بحياة 39 شخصاً.

واعتقلت السلطات التركية في الايام الاخيرة الماضية العشرات من المشتبهين بانتمائهم ل(داعش) في عموم تركيا كما كثفت تدابيرها الامنية تحسبا لأي عمليات ارهابية في عطلة رأس السنة.