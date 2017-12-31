أعلنت الشرطة الأمريكية, يوم الأحد, عن سقوط ضحايا بينهم ضباط شرطة في حادث إطلاق نار جنوبي مدينة دينفر التابعة لولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأفادت مديرية شرطة مقاطعة دوغلاس، في تغريدات على صفحتها "تويتر"، بأن "عددا من مساعدي مدير الشرطة وصلوا إلى عمارة سكنية بعد تلقيهم بلاغا هاتفيا عن وقوع مخالفة للنظام العام هناك، وأثناء قيامهم بالتحقيقات اللازمة، أطلق مجهول النار عليهم، مما أسفر عن جرح خمسة من ضباط الأمن وشخصين مدنيين، فيما تم التأكيد على مصرع أحد الضباط".

وجاءت الحادثة عقب مقتل شخص واصابة 5 اخرين في 3 الشهر الجاري بحادثة دهس خارج مقهى في حي كوينز بنيويورك.

يشار الى أن عدة مدن في الولايات المتحدة تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات مسلحة و حوادث اطلاق نار اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.