نشرة جديدة.. تواصل ارتفاع أسعار أغلب الخضار مقابل ثبات معظم أنواع الفواكه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار البصل فرنسي أول واللفت انخفاضاً بالسعر, مقابل ارتفاع سعر البندورة بلدي نوع ثاني والباذنجان والخيار والبصل والزهرة والملفوف والجزر والفليفلة, وثبات أسعار باقي الأنواع من الخضراوات, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار الفواكه حيث تبين أن أسعار الليمون أصفر أول, و الكرمنتينا البلدي النوعين أول وثاني سجلت ارتفاعاً بالسعر , مقابل انخفاض سعر ليمون أخضر ثاني, و ثبات أسعار معظم الأنواع الأخرى من الفواكه مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-12-31 11:33:47 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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