سيدني الأسترالية أول عاصمة في العالم تستقبل العام الجديد الاخبار المحلية شارك

استقبلت مدينة سيدني في استراليا العام الجديد 2018، لتكون بذلك أولى العواصم العالمية احتفالا برأس السنة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونشرت وسائل إعلامية وموقع التواصل (يوتيوب) فيديو تضمّن مشاهد للاحتفالات التي عمّت أجواء العاصمة سيدني بحضور أعداد كبيرة من الناس. وتُعتبر سيدني أوّل مدينة كبرى في العالم تحتفل بحلول العام 2018، بحضور 1,5 مليون شخص إلى خليجها الشهير لحضور عرض الألعاب النارية التقليدي. كما أن الفارق الزمني بين سيدني وباقي المدن في العالم يُعتبر السبب الذي جعل منها المدينة السبّاقة في احتفالات حلول العام الجديد. سيريانيوز



2017-12-31 14:05:37 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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