وصف البرلمان الروسي, يوم الأحد, تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانجازات التي قامت بها واشنطن في سوريا بأنها "غير واقعية", وجاءت "لتحقيق أهداف سياسية".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن عضو البرلمان الروسي، اليكسي بوشكوف, في تغريده له على "تويتر" إن "تصريحات ترامب حول الإنجازات الأمريكية في سوريا لا علاقة لها بالوقائع"، مضيفا "إنها ما بعد الحقيقة" وهي واقع زائف، وجاءت لأغراض سياسية".

وكان ترامب قال في خطابه الأسبوعي للمواطنين، إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حصل على ما يقرب من 100 في المئة من أراضي تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وسبق لترامب ان أعلن يوم الخميس, ان المساحات التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم (داعش) في سوريا والعراق تقلصت 9 مرات, منذ توليه منصبه, وبات التنظيم يسيطر على نحو 5 آلاف كيلومتر مربع.

وكان ترامب, قال في 13 الشهر الجاري, انه بلاده حققت الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق, بعد ساعات على إعلان مماثل من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، توجه ضربات جوية لمواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.