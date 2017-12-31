توقف أمس السبت الدوام في عدد من المدارس بريف ادلب, بعد ارتفاع معدل الغارات والقصف الجوي على المنطقة.

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و وقال مجمع إدلب التربوي إنه "قرر تعليق الدوام في المدارس لمدة يومين آخرين، اعتباراً من السبت، وذلك حرصاً على حياة الطلاب، وخوفاً من استهداف أحد المدارس أثناء الدوام".

واعتبر "الائتلاف الوطني" , في بيان له، نشر عبر موقعها الالكتروني, إن "النظام يسعى بدعم روسي إلى فرض الواقع الذي يرغب به على الأرض من خلال سياسته الإجرامية المعتمدة على البراميل المتفجرة وصواريخ القتل وحملات التهجير والحصار".

وتعرضت عدة مناطق بريف ادلب في الايام الاخيرة لتصعيد عسكري وقصف جوي, مصدره القوات النظامية, بحسب مصادر معارضة, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.