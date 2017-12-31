قررت السلطات الإيرانية, يوم الأحد, حجب تطبيقي "إنستغرام" و"تيلغرام" بشكل مؤقت, في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي.

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ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الايراني الرسمي، عن مصدر لم تسمه قوله إن "قرار الحجب جاء للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

وأضاف المصدر "بقرار من مجلس الأمن القومي الأعلى، فإن الأنشطة على تطبيقي تلغرام وإنستغرام باتت محدودة بشكل مؤقت".

وكان المدير التنفيذي لتطبيق التراسل "تلغرام" بافيل دوروف قال في وقت سابق إنه "تم حجب التطبيق عن غالبية الإيرانيين".

من جانبها، قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن شركة موقع "فيسبوك" التي تملك تطبيق إنستغرام، لم ترد على الفور على طلب بشأن تعليقها على القرار.

ويأتي الاجراء عقب احتجاجات بدأت الخميس الماضي، في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، ضد غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.