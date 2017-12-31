أعلن وزير التنمية الألماني غيرد مولر, يوم الاحد, أن عدد الوظائف التي مولتها بلاده للاجئين السوريين في الدول المجاورة بسوريا ارتفع نهاية هذا العام إلى نحو 80 ألف وظيفة.

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واشار الوزير الألماني, لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية, الى ان "الدعم الألماني يتيح لنصف مليون طفل سوري التعليم المدرسي".

وبحسب معلومات الصحيفة الألمانية، فان المانيا وفرت نحو 20 ألف وظيفة للاجئين في الدول المحيطة بسوريا هذا العام فقط.

و تمول ألمانيا رواتب 17 ألف مدرس وأفراد يعملون في المدارس في عدة دول من بينها تركيا والأردن, بحسب التقرير الصحفي

وأكد الوزير الألماني أن "التعليم يمثل نقطة محورية أيضاً بالنسبة لألمانيا"، وقال "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشهد الحرب تدمر جيلاً كاملا ًفي سوريا وتتسبب في ضياع جيل كامل".

وكانت مفوضية اللاجئين اعلنت في تقرير نشر في وقت سابق من الشهر الجاري ان عدد السوريين الملتحقين بالمدارس في لبنان والاردن يبلغ 53% فقط بينما يواجه 47% مستقبلاً قاتماً بعد أن خسروا فرصهم بالتعليم.

ووصف تقرير المفوضية عام 2017 بانه "قاسياً جداً" من حيث تمويل المساعدات للاجئين, الذين يعيش الغالبية منهم تحت" خط الفقر" . حيث أتت المساعدات"متأخرة", مشيرة الى ان الوضع لم يتحسن بل يزداد صعوبة وتتزايد معه حدة المشاكل مع بقاء الناس في حالة من النزوح.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة خاصة في لبنان والاردن، في حين اشتكى البلدان المضيفان مرارا من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.