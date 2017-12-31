شهدت عدة مناطق بريف ادلب تصعيد في عمليات القصف, مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الاهالي هربا من العمليات العسكرية.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف جوي طال بلدات كفرسجنة ومعرة حرمة

واشارت المصادر الى ان بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي منها التمانعة والخوين وتل سلموا وسنجار تعرضت لقصف جوي , وسط استمرار تدفق مئات العائلات النازحة من بلدات الريف الجنوبي باتجاه قرى جبل الزاوية وريف معرة النعمان الشرقي وريف إدلب الشمالي.

و توقف أمس السبت الدوام في عدد من المدارس بريف ادلب, بعد ارتفاع معدل الغارات والقصف الجوي على المنطقة.

وتعرضت عدة مناطق بريف ادلب في الايام الاخيرة لتصعيد عسكري وقصف جوي, مصدره القوات النظامية, بحسب مصادر معارضة, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي لاتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.