أعلنت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" المعارضة, يوم السبت, عن تشكيل " الجيش الوطني", مهمته الحفاظ على المناطق التي استعادتها المعارضة المسلحة, في اطار عملية "درع الفرات".

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وذكر بيان تلاه نائب رئيس هيئة الأركان العقيد هيثم العفيسي ، وتم نشره على موقع "الحكومة المؤقتة" على صفحتها عبر "فيسبوك", والذي أكد أن انتشار الجيش "لن يقتصر فقط في مناطق شمال وشرق حلب، بل سيمدد على كافة الأراضي السورية".

من جهته, اعلن رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، جواد أبو حطب، في تصريح لوكالة (الاناضول), إن "أولوية "الجيش الوطني" هي "الحفاظ على المناطق المحررة في إطار عملية درع الفرات، والدفاع عن الشعب السوري ضد النظام السوري والتنظيمات الإرهابية".

وأضاف أن "الجيش الوطني" تشكّل عبر توحّد ثلاثة فيالق في الجيش السوري الحر، وبقوام 22 ألف جندي"، مشيراً إلى أن "الفيلق الأول تلقى تدريبات عسكرية في تركيا".

وجاء قرار تشكيل الجيش بعد توحد 30 مجموعة عسكرية من "الجيش الحر".

وتشكيل "الجيش الوطني" سيكون تحت جناح وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقّتة، وبإشراف وزير الدفاع.