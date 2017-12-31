أفادت مصادر معارضة, يوم الاحد, بتحطم مروحية روسية في ريف حماه الشرقي, مما ادى الى مقتل عدد من الضباط الروس الذين كانوا على متنها.

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وأوضحت المصادر ونشطاء, عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ان المروحية تحطمت في قرية التمك جنوب شرق قرية الشيخ علي كاسون شرقي حماة, مما ادى الى مقتل سبعة ضباط روس بينهم مسؤول كبير.

وأرجعت المصادر سبب تحطم المروحية الى خلل فني .

وكان تنظيم "داعش" أعلن في ايار الماضي عن إسقاط مروحية روسية جنوب قرية الشيخ هلال بريف حماة الشرقي، حيث كانت تساند قوات النظامي في المعارك الدائرة في منطقة عقيربات ضد التنظيم.

وسبق لـ"داعش" أن أسقط في تشرين الثاني 2016 مروحية عسكرية روسية بصاروخ موجه شرق حمص.

يشار الى انه تم خلال سنوات الحرب في سوريا، إعلان جهات معارضة إسقاط عدة طائرات حربية ومروحية، في حين أرجعت مصادر رسمية سقوط عدة طائرات عسكرية لأعطال فنية.